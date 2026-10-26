Aquilani in silenzio alla vigilia di Sassuolo-Lazio: nessuna conferenza per il tecnico

Mistero Aquilani: nessuna dichiarazione prima del delicato match contro la Lazio! Le ultime novità emerse

Un appuntamento ravvicinato e di altissimo spessore attende la formazione emiliana sul rettangolo verde del proprio stadio per la nona giornata del massimo campionato. La sfida casalinga tra il Sassuolo e la Lazio è in programma nella giornata di domani, martedì 27 ottobre, con fischio d’inizio fissato per le ore 18:30 al Mapei Stadium.

Alla vigilia di questo big match, la squadra non ha sostenuto la classica conferenza stampa di presentazione, riporta sassuolonews.net, ma l’allenatore Alberto Aquilani ha comunque tracciato con estrema chiarezza la rotta da seguire per riscattare immediatamente la recente battuta d’arresto subita contro il Como e invertire la rotta.

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Le richieste di Alberto Aquilani e la mentalità del Sassuolo contro la Lazio

Chiamato a fare quadrato dopo l’ultimo passo falso, il tecnico neroverde ha preteso un cambio di marcia immediato dai suoi ragazzi, sottolineando che l’approccio estetico non basta più per fare punti in Serie A. Come evidenziato nell’analisi post-gara, Aquilani ha spiegato senza mezzi termini la necessità di un atteggiamento più concreto:

«E’ necessario reagire, bisogna capire che il fioretto solo non basta». L’allenatore del Sassuolo ha, inoltre, rimarcato la difficoltà del calendario, ricordando che la squadra sta affrontando avversari di primissimo piano come il Milan e la corazzata guidata da Gennaro Gattuso, circostanza in cui serve anche una dose di sana malizia e agonismo per competere ad alti livelli.

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Le scelte di formazione e la gestione di Esposito nel Sassuolo

Nel corso delle sue riflessioni sul momento della squadra, il mister si era soffermato anche sulle rotazioni offensive e, in particolare, sul minutaggio concesso a Sebastiano Esposito nell’ultimo impegno di campionato.

Interpellato sul possibile impiego ridotto dell’attaccante, Aquilani ha chiarito le motivazioni delle proprie decisioni strategiche, spiegando di trovarsi di fronte a gestioni complesse in cui ogni scelta è frutto di valutazioni approfondite anche in ottica futura.

Proprio in vista della delicata sfida contro la Lazio, il tecnico del Sassuolo ha ammesso che fare previsioni con i se non serve, ribadendo che ogni mossa sul rettangolo verde risponde a precise esigenze tattiche per rilanciare la squadra.