LIVE Calciomercato Lazio: per Badelj c’è sempre il Bordeaux, anche Wallace verso la cessione. Mentre Milinkovic…

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 17 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

Nelle ultime ore la Lazio ha smentito l’interesse per Gustavo Gomez del Milan. In Sudamerica hanno lanciato l’indiscrezione di un’offerta da 8 milioni del club biancoceleste, che in realtà non è mai arrivata. In questo momento con l’arrivo di Vavro e il reintegro di Radu il reparto difensivo è al completo. Prima bisogna cedere: nella lista dei partenti c’è Wallace, che piace in Premier League. Mentre se non arriveranno offerte concrete Patric potrebbe restare. Se uscisse un difensore, a quel punto la Lazio proverebbe a chiudere l’operazione Gustavo Cipriano, che ormai è già in fase avanzata (QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Continua invece il pressing del Bordeaux per Milan Badelj. Vicine anche le cessioni di Pedro Neto e Bruno Jordao al Benfica, l’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

MILINKOVIC – Il serbo verrà ceduto solo se arriverà un’offerta da almeno 90 milioni. Sergej non è scontento, ma non è escluso un suo addio in questa finestra di mercato. Nei prossimi giorno Kezman è atteso a Roma per parlare del futuro del suo assistito con Lotito e Tare. Sulle tracce di Milinkovic ci sono sempre PSG e Manchester United, gli unici club che potrebbero avvicinarsi alle richieste della Lazio.

CAPITOLO ATTACCO – La società in questi giorni ha ribadito più volte che in caso di permanenza di Felipe Caicedo non ci saranno altri acquisti nel reparto avanzato. Dopo il ritiro di Auronzo, la dirigenza incontrerà l’entourage dell’attaccante per trovare un’intesa definitiva sul rinnovo.