Felipe Caicedo potrebbe rinnovare il proprio contratto con i biancocelesti

Felipe Caicedo è stato uno degli uomini chiave di Inzaghi durante la scorsa stagione, ora si sta lavorando al rinnovo dell’attaccante visto che il contratto scadrà il 30 giugno 2020. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Lazio è pronta a prolungare il suo contratto di almeno un altro anno per evitare di perderlo a parametro zero. Dopo il ritiro di luglio, l’agente del calciatore dovrebbe sedersi a tavolino e discutere con Tare sul futuro del suo assistito. Momentaneamente l’ex Espanyol guadagna circa 1,8 milioni di euro a stagione e le offerte estere non si faranno certamente attendere.