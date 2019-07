Gustavo Cipriano potrebbe diventare molto presto un giocatore biancoceleste

Dalle parti di Formello si continua a lavorare per regalare altri rinforzi a mister Inzaghi. La trattativa per acquistare Gustavo Cipriano potrebbe andare in porto molto presto. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, le parti si sono avvicinate ancora di più nelle ultime ore e si lavora per l’intesa finale, ma la conclusione della trattativa non sarebbe affatto lontana. L’operazione tra il club biancoceleste e il Santos consisterebbe in un prestito di un anno con diritto di riscatto. La tradizione verdeoro in casa Lazio non è certamente negativa e il classe 2001 potrebbe scrivere la propria storia a Roma.

A cura di Luca Palmieri