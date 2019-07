Calciomercato Lazio, il Bordeaux è alla finestra: assalto a Badelj

Milan Badelj con molta probabilità lascerà la Lazio

IL futuro di Milan Badelj è ancora un’incognita. Il centrocampista croato è arrivato nel ritiro veneto di Auronzo di Cadore, ma difficilmente il futuro dell’ex Amburgo sarà alla Lazio. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il Bordeaux starebbe tentando l’assalto al classe ’89. Paulo Sousa, tecnico de le club au scapulaire, starebbe spingendo per portare Badelj in Francia ma il numero 25 biancoceleste preferirebbe restare in Italia e precisamente alla Fiorentina. Ma non ci sono le condizioni economiche per un ritorno del talento balcanico alla Viola, la cosa certa è che probabilmente lascerà la Capitale.