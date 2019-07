Lazio, il presidente del Santos conferma l’offerta per Cipriano: fumata bianca vicina

Gustavo Cipriano è sempre più vicino alla Lazio. Il difensore arriverà nella Capitale in prestito con diritto di riscatto

La Lazio e Cipriano si vogliono e stanno per unirsi in matrimonio. Come vi abbiamo raccontato ieri in esclusiva (clicca qui per leggere), la dirigenza biancoceleste e il Santos erano molto vicine alla conclusione dell’affare. Oggi la conferma arriva direttamente dal presidente del Santos, José Carlos Peres, che a Gazeta Esportiva, svela l’offerta della Lazio.

FORMULA – Tare segue il classe 2001 dall’estate scorsa e finalmente è un passo dal prenderlo. Un mese fa la Lazio aveva offerto un prestito biennale con diritto di riscatto. Ora l’accordo dovrebbe concretizzarsi con un solo anno di trasferimento temporaneo, con Lotito che riscatterebbe Cipriano al termine della prossima stagione. In più al Santos rimarrebbe il 20% della futura rivendita, esattamente come successe con Felipe Anderson. Il ragazzo nonostante fosse già nel giro della prima squadra, ha più volte confermato di voler arrivare alla Lazio, rifiutando qualsiasi ipotesi di rinnovo.