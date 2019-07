UFFICIALE – Sorpresa Casasola! L’argentino lascia la Salernitana e torna alla Lazio

Casasola aveva lasciato la Lazio per tornare alla Salernitana, ma la società granata ha appena comunicato il suo rientro a Roma

Ribaltone sul fronte Roma-Salerno. Tiago Casasola ha lasciato il ritiro di San Gregorio Magno, dove si stava allenando con la Salernitana. Il difensore doveva partire per Auronzo di Cadore, ma Lotito e Ventura lo avevano convinto ad un altro anno di prestito in B. L’argentino però ha avuto poco fa un confronto con la dirigenza granata, che ha portato ad un definitivo dietrofront.

COMUNICATO – Casasola ha lasciato il ritiro della Salernitana, come comunicato dalla stessa società tramite una nota ufficiale: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di un colloquio con la Società, i calciatori Tiago Casasola e Gioacchino Galeotafiore hanno lasciato il ritiro di San Gregorio Magno per far rientro nelle rispettive sedi di appartenenza». Il classe 1995 tornerà alla Lazio, scopriremo nelle prossime ore se per aggregarsi al resto della squadra, oppure per trasferirsi in un altro club.