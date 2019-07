LIVE Calciomercato Lazio: fumata bianca per Lazzari, Radu all’estero

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 9 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

LIVE Calciomercato Lazio / Trovato l’accordo per Lazzari. Le parti hanno superato anche gli ultimi ostacoli che si sono presentati per portare il giocatore a Roma: nella notte è stato trovato l’accordo definitvo. 10 milioni e il cartellino di Murgia: il centrocampista biancoceleste sarà ceduto a titolo definitvo, ma con diritto di recompra (QUI LA NOTIZIA). Mentre il neo acquisto svolgerà le visite mediche nei prossimi giorni. Intanto Jony aspetta solo di vestire la maglia biancoceleste, a mancare è solo la firma, non di certo l’entusiasmo del giocatore che non vede l’ora di misurrasi con la Serie A.

RADU – Radu non partirà per Auronzo di Cadore. Il giocatore è fuori dal progetto tecnico e l’elenco dei convocati per le Dolomiti lo hanno messo nero su bianco. Tante sono le pretendenti per il difensore, che però ha escluso l’eventualità di rimanere in Italia (QUI LA NOTIZIA).