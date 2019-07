Lazio, tutto l’entusiasmo di Jony: «È la mia più grande occasione!»

Jony sarà un giocatore della Lazio. Manca ancora l’ufficialità, ma è tutto fatto: la Capitale lo aspetta e lui non vede l’ora di iniziare

È praticamente fatta per Jony. Si aspetta solo la firma. Il ragazzo è atteso nella Capitale per la nuova avventura alla Lazio, intorno a lui aleggia un alone di grande curiosità da parte dei tifosi che non vedono l’ora di studiarlo sul campo. Il giocatore, invece, è prontissimo per conquistarsi la Serie A e non disattendere le aspettative, come ha dichiarato a El Desparrame MCF: «Arrivo alla Lazio con tanta fame, è la mia più grande occasione. Quello italiano è uno dei più grandi campionati e per me rappresenta un salto importante. Al Malaga e all’Alves devo molto, lì ho imparato tanto. Ma in un torneo difficile come la Serie A potrei migliorare tantissimo. Luis Alberto? Mi farà da mentore. Ci siamo sentiti, mi ha parlato bene dell’ambiente, dei tifosi e della città».