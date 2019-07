Lazio, l’Eintracht ci prova per Hinteregger: ecco l’offerta

La Lazio segue da diversi anni Martin Hinteregger e finalmente sembrerebbe vicina al suo acquisto, ma c’è la forte concorrenza dell’Eintracht

La scorsa è stata la stagione del rilancio per Martin Hinteregger che a gennaio si è trasferito in prestito secco dall’Augsburg all’Eintracht. Con la squadra di Francoforte è arrivato in semifinale di Europa League, risultando uno dei migliori in campo nella gara di ritorno di Stamford Bridge.

CONCORRENZA – Le sue prestazioni non sono passate inosservate a Tare che lo segue da cinque anni, ma ora la sua valutazione è salita. L’Augsburg inizialmente partiva da 18 milioni, mentre ora sembra essere scesa a 13. Secondo quanto riportato dalla rivista tedesca Kicker, l’Eintracht vorrebbe riprendere Hinteregger, questa volta a titolo definitivo e avrebbe offerto 10 milioni. La proposta per il momento è stata rispedita al mittente. Il club di Francoforte al momento sembra l’unica rivale dei biancocelesti per la corsa al difensore. Dopo la sfida nella scorsa edizione dell’Europa League, tra Lazio e Eintracht si profila un altro duello, questa volta sul mercato.