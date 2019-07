Calciomercato Lazio, quanta concorrenza per Radu

Tante le squadre a fare la fila per Stefan Radu. Il giocatore è corteggiato sia in Serie A che all’estero

La lista dei convocati per il ritiro di Auronzo è stata diramata. L’assenza di Radu nell’elenco salta all’occhio, così come quella nel calendario delle visite mediche. È definitivamente rottura tra il giocatore e la società. A lui il compito di trovarsi una nuova destinazione. Il desiderio è quello di lasciare la Serie A per non doversi trovare, un giorno, a lottare contro i suoi colori, quelli biancocelesti. Per questo, come sostiene il Corriere della Sera, l’interesse di Atalanta, Torino e Parma è destinato a scemare. Lo sguardo è volto verso Cina ed Arabia Saudita, anche se un’occasione vorrebbe dargliela anche il Vitesse, squadra olandese.

Ovunque deciderà di andare, dopo 11 anni, non sarà più Roma casa sua.