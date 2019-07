Ufficiale – Palombi è un nuovo giocatore della Cremonese

La notizia era nell’aria da qualche giorno e ora è ufficiale: Simone Palombi passa alla U.S. Cremonese

Dopo aver conquistato la promozione con il Lecce di Fabio Liverani inizia una nuova avventura per Simone Palombi. Il biancoceleste infatti passa alla Cremonese, squadra che milita in Serie B. A confermarlo e a darne l’ufficialità il comunicato apparso sul sito ufficiale della Lazio: «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con opzione e contro opzione, il calciatore Simone Palombi alla U.S. Cremonese». Niente ritiro quindi per l’attaccante che è stato ceduto a titolo temporaneo con opzione e contro opzione.