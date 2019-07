LIVE Calciomercato Lazio: dubbi sul futuro di Casasola, si avvicina Vavro. Ufficiale Adekanye

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 3 luglio che riguardano i biancocelesti

LIVE Calciomercato Lazio / Il calciomercato sta entrando nel vivo, con la Lazio che, dopo Lazzari e Jony, si avvicina a chiudere l’operazione Vavro. La dirigenza biancoceleste avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Copenaghen: ai danesi andranno 9 milioni di euro più bonus, mentre il difensore firmerà un quadriennale da 1,4 milioni a stagione. La fumata bianca dovrebbe arrivare entro l’inizio della prossima settimana.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – Rimane in dubbio il futuro di Tiago Casola: il difensore dovrebbe partire per Auronzo, dove Inzaghi lo valuterà attentamente per capire se potrà far parte della Lazio del prossimo anno. Secondo tuttosalernitana.com, Lotito avrebbe garantito al nuovo tecnico Ventura il ritorno dell’Argentino, a patto che Inzaghi non lo voglia con sè. Quest’ipotesi, però, non intriga il classe ’95, che vorrebbe lasciare Salerno (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

ADEKANYE – La Lazio ha ufficializzato il trasferimento di Bobby Adekanye, tramite un comunicato (QUI PER LA NEWS COMPLETA)

GERMONI – E’ nuovamente un calciatore della Lazio il giovane Luca Germoni. La società ha un piano per sistemarlo (CLICCA QUI PER LA NEWS COMPLETA)

MILINKOVIC – Continua ad essere un rebus il futuro di Milinkovic, recentemente e con insistenza accostato al Psg. Il serbo, poi, ha messo ‘mi piace’ alle nuove divise del club francese, scatenando le reazioni di tifosi ed addetti ai lavori. Semplice apprezzamento o indizio di calciomercato? (CLICCA QUI PER LA FOTO). Intanto, secondo il Corriere della Sera, la Lazio, che si starebbe tutelando nel caso in cui il serbo partisse, avrebbe messo nel mirino Roberto Gagliardini dell’Inter, indicato dallo stesso Inzaghi.

USCITE – Uno dei calciatori che potrebbe lasciare Formello è Patric. Lo spagnolo, con gli innesti progettati da Tare, troverà sempre meno spazio e, con tutta probabilità, lascerà la Capitale. Sulle sue tracce ci sarebbe la Fiorentina, che nei prossimi giorni potrebbe intavolare una trattativa con il club capitolino (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA).