Ufficiale – Adekanye è un giocatore della Lazio: il comunicato

Ufficiale, il comunicato della Lazio dopo la deposizione del contratto di Adekanye

Mancava solo l’ufficialità e ora è arrivata anche quella. Una trattativa chiusa ormai da tempo ma che oggi viene resa ufficiale dal comunicato apparso sul sito della Lazio: «La S.S. Lazio comunica di aver sottoscritto e depositato un contratto di lavoro con il calciatore Habeeb Omobolaji Adekanye». Il baby del Liverpool è quindi un giocatore biancoceleste e partirà insieme alla squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore per cercare di convincere mister Inzaghi. Il classe 1999 ha firmato un quadriennale ed è arrivato dal club inglese a parametro zero.