UFFICIALE Lazio, acquistato Germoni: la situazione

UFFICIALE – Luca Germoni è nuovamente di proprietà della Lazio: il giovane terzino potrebbe però presto partire ancora

Notizia ufficiale di giornata: Luca Germoni è di nuovo un calciatore della Lazio. Reduce dal prestito alla Juve Stabia, il terzino sinistro classe ’97 era svincolato dopo la scadenza del contratto con la Virtus Entella e ha firmato ancora con la società biancoceleste. Il contratto è già stato depositato questa mattina in Lega. Il giovane calciatore comunque partirà sicuramente nell’attuale sessione di calciomercato. Per lui c’è la possibilità di un ritorno alle “Vespe” campane, visto che per la dirigenza laziale è ancora acerbo per essere inserito nella squadra di Simone Inzaghi.

LIVE CALCIOMERCATO LAZIO: LE TRATTATIVE DI GIORNATA IN TEMPO REALE