Lazio-Salernitana, si valuta il futuro di Casasola: ecco tutte le ipotesi

Lazio / Lotito e Ventura stanno valutando se riportare a Salerno Tiago Casasola. Il difensore però, non sembrerebbe molto convinto

Da Salerno a Roma destinazione Formello. Un percorso che negli ultimi anni ha riguardato da tanti calciatori e coinvolgerà anche Tiago Casasola. Il difensore dovrebbe partire per Auronzo, dove Inzaghi lo valuterà attentamente per capire se potrà far parte della Lazio del prossimo anno.

IPOTESI – Nel caso in cui l’allenatore non lo ritenesse all’altezza, tante sono le possibilità per l’argentino. Secondo quanto riportato da Tuttosalernitana.com, nell’incontro che ha portato alla firma di Ventura, Lotito avrebbe garantito al tecnico un ritorno di Casasola, a patto che Inzaghi non lo voglia con se. Questa ipotesi però, non intriga molto il classe 1995, che dopo un anno e mezzo vorrebbe lasciare la Salernitana. Infatti, se non dovesse rientrare nella rosa della Lazio, sarebbe attratto da altre sfide. Una su tutte porta al Verona, che nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni su di lui. L’ultima parola però, come sempre spetterà al presidente Lotito, con l’avallo tecnico di mister Inzaghi.