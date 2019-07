LIVE Calciomercato Lazio: per Caicedo la fumata bianca è vicina. Milinkovic-United, decisivo il weekend

Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 31 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

Tutte le news e gli aggiornamenti sul calciomercato della Lazio!

MILINKOVIC – Tutto dipende da Milinkovic. Il mercato della Lazio è fermo, in attesa di comprendere quale sarà il futuro del gigante serbo. United e Psg rimangono alla finestra, ma non hanno ancora tentato l’assalto finale. Per il Manchester, che considera il serbo prima scelta come sostituto di Pogba, il tempo stringe: la finestra di calciomercato inglese terminerà il prossimo 8 agosto. Probabile che i ‘Red Devils’ approfittino della presenza della Lazio in Inghilterra per l’amichevole contro il Bournemouth di venerdì per organizzare un incontro.

CAICEDO – Caicedo-Lazio, la fumata bianca è vicina. La firma del prolungamento del contratto che attualmente scadrebbe nel 2020 potrebbe arrivare al termine del ritiro di Marienfeld. Il club ha proposto al giocatore il rinnovo per un altro anno e un aumento di ingaggio fino ai due milioni netti più bonus a stagione. Una risposta dell’ex Espanyol è attesa nei prossimi giorni, ma tutto lascia pensare ad un lieto fine.

NOMI NUOVI – Oltre a Yazici e Szoboszlai, la Lazio sta monitorando altri profili. Tra i nomi nuovi entrati in orbita biancocelesti quelli di Renato Sanches, reduce da due stagioni sottotono con la maglia del Bayern Monaco, e Fofana, mezzala dell’Udinese per la quale il club chiede quindici milioni. Infine, non sono da escludere Pereiro del PSV, Klaassen del Werder Brema e Venaken del Bruge.