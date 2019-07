UFFICIALE – Adamonis in prestito al Catanzaro

Marius Adamonis è ufficialmente un nuovo giocatore del Catanzaro

Un altro tassello biancoceleste lascia la casa base. Marius Adamonis andrà in prestito al Catanzaro. Il talentuoso portiere lituano ha svolto tutto il ritiro laziale presso Auronzo di Cadore ma per continuare a crescere professionalmente era ovvio che andasse in prestito altrove, magari per poter tornare in futuro a Roma con l’obiettivo di conquistare la titolarità. Ecco di seguito il comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale della Lazio.

ADAMONIS AL CATANZARO – «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marius Adamonis alla U.S. Catanzaro».