Calciomercato Lazio, Milinkovic-Manchester-United: tutto nel weekend

Lo United approfitterebbe della presenza della Lazio in Inghilterra per tentare l’assalto per Milinkovic prima della fine del calciomercato

Il Manchester United vuole Milinkovic, ma il tempo stringe. L’8 agosto il calciomercato inglese chiuderà i battenti, ed è poco probabile che i ‘Red Devils’ provino a stringere per il ‘Sergente’ solo ad un paio di giorni dalla chiusura. Possibile, invece, che il club approfitti della presenza della Lazio in Inghilterra venerdì per l’amichevole contro il Bournemouth. Lo United continua a considerare il serbo prima scelta per sostituire Pogba, anche se nelle ultime ore è finito nel mirino anche Rakitic. I biancocelesti, scrive il Corriere dello Sport, raggiungeranno la città inglese, a 170 chilometri dagli uffici londinesi del Manchester. Potrebbe essere fissato un incontro, magari decisivo, nel weekend. Nei giorni scorsi era circolata una voce che voleva l’agente di Milinkovic, Mateja Kezman, già in Inghilterra per ‘preparare il terreno’. Intanto, oggi la squadra si ritroverà a Formello, ci sarà anche Milinkovic che non ha mai perso concentrazione e serenità.