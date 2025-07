Condizioni Lotito: la nota dello staff del presidente della Lazio sullo stato di salute del presidente bianconceceleste

Un pomeriggio di apprensione per il mondo Lazio e per la politica italiana, presto dissolto da una nota ufficiale. Nelle scorse ore, la notizia di un ricovero del presidente e senatore Claudio Lotito presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma aveva fatto rapidamente il giro del web, generando immediata preoccupazione tra tifosi, addetti ai lavori e nell’ambiente istituzionale. L’assenza di dettagli iniziali aveva alimentato diverse speculazioni, con molte testate che parlavano di un presunto e improvviso malore per il patron biancoceleste.

La preoccupazione è cresciuta data la caratura del personaggio, figura centrale e vulcanica non solo nel panorama della Serie A, ma anche in quello politico nel suo ruolo di Senatore della Repubblica. Il tam-tam mediatico ha spinto in molti a manifestare vicinanza e a cercare informazioni sulle sue condizioni di salute. Per porre fine a ogni tipo di congettura e per rassicurare l’opinione pubblica, nel tardo pomeriggio è intervenuto direttamente lo staff del presidente con un comunicato ufficiale, diffuso dall’agenzia di stampa ANSA, che chiarisce la natura del ricovero e le reali condizioni di Lotito. Di seguito, il testo integrale della nota.

«In merito alle notizie circolate nel pomeriggio, si precisa che il senatore Claudio Lotito si è sottoposto a un ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Le condizioni di salute sono buone e non si è trattato di alcun malore». Lo precisa in una nota lo staff del senatore azzurro e patron della Lazio. Il senatore ringrazia il personale medico per la professionalità e l’attenzione ricevuta, e rassicura tutti coloro che in queste ore hanno manifestato affetto e vicinanza, conclude l’ANSA. Qualsiasi dubbio sulle condizioni del patron biancoceleste è a questo punto abbondantemente dissipato.