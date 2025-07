Condividi via email

Patric sostiene Kirian Rodriguez: il bel gesto social del difensore della Lazio che condivide il messaggio del suo connazionale

Ottime notizie per Kirian Rodriguez e per il suo Las Palmas. Il capitano del club spagnolo ha superato questa mattina le visite mediche ed è stato dichiarato idoneo a tornare a giocare dopo mesi di stop forzato a causa di un grave problema di salute.

La notizia giunge sei mesi dopo il toccante annuncio con cui Kirian aveva rivelato al mondo il ritorno della sua malattia. «Ho di nuovo il cancro. Devo fermarmi per sei mesi per combattere di nuovo questa malattia, devo sottopormi alla chemioterapia. Ora è il turno di fermarmi e di combattere di nuovo», queste le parole condivise dal difensore il 6 febbraio 2025, che avevano scosso il mondo del calcio e non solo.

Dopo aver affrontato un intenso ciclo di cure e un percorso di recupero che ha richiesto grande forza e determinazione, Kirian è finalmente pronto a riabbracciare il campo. La sua vicenda ha commosso e ispirato milioni di persone in tutto il mondo, trasformandolo in un simbolo di resilienza e speranza. L’annuncio del suo imminente ritorno ha generato un’ondata di messaggi di supporto, con numerosi calciatori e personalità sportive che hanno espresso la loro ammirazione. Tra questi, anche Patric, difensore della Lazio e connazionale di Kirian Rodriguez, ha condiviso il suo messaggio di sostegno sui social.

La storia di Kirian è un potente promemoria della forza dello spirito umano di fronte alle avversità. Il suo ritorno in campo non è solo una vittoria personale, ma un messaggio di speranza per chiunque stia affrontando una battaglia simile, dimostrando che con coraggio e determinazione è possibile superare anche gli ostacoli più grandi.