Italia Femminile, Goldoni e Piemonte in panchina nell’1-1 contro il Portogallo

Italia Femminile, Goldoni e Piemonte rimangono in panchina nel pareggio delle Azzurre contro il Portogallo: al gol di Girelli risponde Gomes

L’Italia del CT Andrea Soncin si trova in una situazione delicatissima dopo il pareggio per 1-1 contro il Portogallo, risultato che complica enormemente i piani di qualificazione ai quarti di finale. Venerdì sera, contro una Spagna già qualificata e reduce da undici gol in due partite, alle Azzurre basterà un pareggio per superare il turno. In caso di sconfitta, sarà necessario sperare che il Belgio non faccia altrettanto contro il Portogallo. Tuttavia, strappare anche solo un punto contro le campionesse del Mondo, che non concederanno nulla, si preannuncia un’impresa ardua.

L’inizio della partita dell’Italia era stato discreto, con l’impressione di una squadra vogliosa di chiudere subito la pratica qualificazione. Ma la spinta si è spenta presto, anche grazie a un Portogallo compatto che ha occupato tutte le linee di passaggio per evitare di subire una goleada come contro la Spagna. Nel primo tempo, le Azzurre hanno comunque creato occasioni importanti: un destro di Girelli deviato in angolo, un colpo di testa di Salvai che ha colpito la traversa e un sinistro, sempre di Girelli, respinto col corpo da Morais. C’è stato anche un gol annullato a Severini per fuorigioco. Il dominio italiano era evidente, con Giuliani praticamente inoperosa, ma la manovra non era fluida come ci si aspettava. Le occasioni erano sporadiche, spesso nate dai precisi cross di Boattin.

Nella ripresa, il cambio di passo non c’è stato. E così, è servita la giocata della singola: Cristiana Girelli ha controllato, si è accentrata e ha centrato l’incrocio dei pali con un tiro alla Del Piero, sembrando siglare il gol qualificazione al 25′ del secondo tempo. Ma le portoghesi non si sono arrese, hanno incassato il colpo e hanno reagito. Dopo un gol annullato a Diana Silva per fuorigioco, è arrivata la beffa: al 44′ della ripresa, Diana Gomes, lasciata completamente sola in area, ha alzato un pallonetto che ha fissato il risultato finale sull’1-1. Nel finale, Bergamaschi e Bonansea hanno avuto la palla del 2-1, ma, a onor del vero, sarebbe stata una vittoria immeritata per l’Italia.

Sul fronte delle scelte tecniche, il CT Soncin ha deciso di non far scendere in campo Martina Piemonte e Sofia Cantore, due calciatrici della Lazio. Entrambe sono rimaste in panchina per tutta la durata dell’incontro, nonostante la ricerca di soluzioni offensive che avrebbero potuto portare maggiore imprevedibilità e fisicità. La non utilizzazione di Piemonte e Cantore, in un momento in cui l’Italia faticava a concretizzare il proprio gioco offensivo, ha sollevato qualche interrogativo sulla gestione delle risorse a disposizione del tecnico, soprattutto considerando la necessità di un’iniezione di freschezza e di nuove idee per scardinare la difesa avversaria. La qualificazione resta ora in salita, e il prossimo match contro la Spagna sarà una vera e propria montagna da scalare.