Caicedo, il rinnovo è più vicino: la svolta dopo il ritiro di Marienfeld?

Sembra sempre più vicino il rinnovo di Caicedo, la firma potrebbe arrivare dopo il ritiro in Germania: ecco l’offerta della Lazio

Caicedo-Lazio, la fumata bianca è vicina. L’attaccante, che ha un contratto in scadenza nel 2020, dovrebbe proseguire la sua avventura in biancoceleste, rinnovando l’accordo. Nonostante qualche sondaggio, per l’ex Espanyol non sono arrivate vere e proprie offerte. Come anticipato, c’è stato un forte interesse da parte del Boca Juniors, ma l’ecuadoriano ha rispedito l’invito al mittente. Inzaghi non vuole privarsi del giocatore, ed ha iniziato una vera opera di convincimento per arrivare alla sua permanenza. Caicedo vuole più spazio, non si accontenta di continuare ad essere il sostituto di Ciro Immobile. Nell’ultima stagione, complice il calo dell’attaccante campano, il classe ’88 è stato tanto volte determinante, e questo l’allenatore lo sa bene…

ACCORDO – Dopo i contatti ad Auronzo, scrive il Corriere dello Sport, le parti si riaggiorneranno, ma la fumata bianca sembra essere vicina. La firma potrebbe arrivare dopo il ritiro di Marienfeld. La Lazio, dalla sua, avrebbe proposto il rinnovo fino al 2021 a due milioni netti a stagione più bonus, allungando di un anno la scadenza e alzando l’ingaggio. Nei prossimi giorni il giocatore darà una risposta ma, nel caso in cui dovesse saltare l’accordo, il club sarebbe obbligato a tornare sul mercato per cercare una sistemazione a ‘El Panteron’ e trovare un sostituto. Ad oggi, le possibilità che si venga a creare una situazione del genere sono davvero poche. Tutto lascia pensare al rinnovo.