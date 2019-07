Calciomercato Lazio, per l’attacco la prima scelta è Llorente. E Caicedo…

Calciomercato Lazio, la Lazio ha già la sua prima scelta per l’attacco: si tratta di Fernando Llorente

Calciomercato Lazio – Non solo Milinkovic, in casa biancoceleste tiene banco anche il rinnovo di Felipe Caicedo. L’ecuadoriano sta bene alla Lazio, si è finalmente ambientato, la moglie adora Roma, ma allo stesso tempo l’attaccante non ha ancora dato una risposta chiara sul rinnovo che gli ha proposto il club. Ecco che quindi la Lazio sta comunque valutando altri nomi. In cima alla lista di Tare c’è Fernando Llorente. Come riporta Il Messaggero, alla Lazio lo spagnolo piace, soprattutto per le sue caratteristiche. È l’attaccante giusto per dare ancor più solidità al reparto e completarlo. Un sondaggio la società biancoceleste l’ha fatto meno di un mese fa e per stessa ammissione del fratello procuratore Jesus: «Stiamo pensando a un ritorno in Italia, a Fernando piacerebbe tanto perché è un campionato dove si è trovato benissimo. Mi hanno chiamato Lazio e Fiorentina, ma più di questo non dico, vedremo». I viola ci stanno provando, ma i capitolini controllano gli sviluppi a distanza. Da Formello attendono una risposta da Caicedo, difficilmente il bomber rimarrà fino alla scadenza. Inzaghi tiene molto a lui e, sotto sotto, non gli dispiacerebbe affatto avere in organico l’ecuadoriano e uno come Llorente. Nei prossimi giorni arriverà una decisione definitiva.