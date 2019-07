Calciomercato Lazio, nel mirino anche Renato Sanches e Fofana: i dettagli

Jorge Mendes avrebbe avanzato la candidatura di Renato Sanches. Altro nome entrato in orbita Lazio è quello di Seko Fofana

In attesa di comprendere quale sarà il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, la Lazio è al lavoro per trovare un ipotetico sostituto. Oltre ai nomi di Yazici e Szokoszlai, ci sarebbero altri profili monitorati dalla dirigenza capitolina. Come riportato nell’edizione odierna de Il Tempo, il super procuratore Jorge Mendes avrebbe avanzato la candidatura di Renato Sanches, reduce da due stagioni sottotono con la maglia del Bayern Monaco. La sua valutazione è passata da 35 a 18 milioni, è un classe ’97 e quindi ancora molto giovane, e la Serie A potrebbe essere il posto giusto per ripartire. Il contratto che lo lega ai bavaresi scadrà nel 2021 ma, a fronte di un’offerta congrua, il club non si opporrà ad una sua cessione.

FOFANA E GLI ALTRI – Un altro nome accostato alla Lazio è quello di Seko Fofana, entrato in orbita biancoceleste già nel corso della scorsa estate. Per il suo cartellino l’Udinese chiede 15 milioni. Mezzala forte fisicamente, conosce ormai molto bene il campionato italiano. Tanto, se non tutto, dipenderà però dal futuro del ‘Sergente’: United e Psg rimangono alla finestra, ma non hanno ancora lanciato l’assalto definitivo. Infine, altri profili monitorati dalla Lazio sarebbero quelli di Gustavo Pereiro del PSV, Davy Klaassen del Werder Brema, ex capitano dell’Ajax, ed Hans Venaken del Bruge.