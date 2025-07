Mondiale per Club, il Chelsea in finale: steso il Fluminense. I Blues ora aspettano una tra Real Madrid e Paris Saint Germain

Una doppietta di João Pedro ha catapultato il Chelsea di Enzo Maresca nella finale del Mondiale per Club 2025, dopo aver sconfitto il Fluminense in una semifinale avvincente. L’attaccante brasiliano, che ha iniziato la sua carriera professionistica proprio nel club di Rio, ha segnato due gol sensazionali contro la sua ex squadra, mostrando sia il suo immenso talento che una rispettosa umiltà.

Il primo momento di magia è arrivato al 18° minuto del primo tempo, un potente destro che si è insaccato sotto la traversa, lasciando il portiere del Fluminense senza scampo. Il secondo capolavoro di Pedro è arrivato al 56° minuto: una palla a giro di destro che ha trovato il secondo palo con squisita precisione. In entrambe le occasioni, l’attaccante ha offerto scuse ai suoi ex tifosi, un gesto che ha risuonato sia tra i fan che tra i commentatori.

La superiore qualità e la maggiore velocità di esecuzione del Chelsea sono state evidenti per tutta la partita, dimostrandosi troppo per il Tricolor di Renato Portaluppi. Nonostante la sconfitta, il Fluminense può tenere la testa alta, essendo stata la sorpresa di questo torneo americano, superando molte aspettative con le loro prestazioni energiche.

Il palcoscenico è ora pronto per una finale emozionante domenica 13 luglio, nello stesso MetLife Stadium a East Rutherford, New York, dove si è giocata questa semifinale. Il Chelsea scenderà in campo alle 21:00 ora italiana (15:00 ora locale), affrontando la vincitrice della seconda semifinale di domani tra Paris Saint-Germain e Real Madrid. I tifosi di calcio di tutto il mondo attendono con impazienza quello che si preannuncia uno scontro avvincente per l’ambito titolo del Mondiale per Club.