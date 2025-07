Calciomercato Lazio, l’agente Ascari: «Biancocelesti bloccati. Ed è improbabile che Lotito…». Le dichiarazioni del procuratore

l panorama del calciomercato di Serie A si sta animando, ma per il calciomercato Lazio la situazione appare complessa. Ai microfoni di news.superscommesse.it, il procuratore Eugenio Ascari ha fatto il punto sulla sessione estiva, soffermandosi in particolare sulle difficoltà dei biancocelesti, che quest’estate non potranno effettuare acquisti.

Ascari ha spiegato la delicata condizione del club capitolino: «Il mercato dei biancocelesti è bloccato per il problema dell’indice di liquidità; quindi, quello della Lazio è un discorso a parte. Dipende tutto da Sarri, solo da lui. Dall’alchimia che riuscirà a costruire con la squadra, restituendo brillantezza a qualche giocatore che non ha reso in passato per quello che ci si aspettava. Il tutto a meno di una ricapitalizzazione di Lotito che ad oggi sembra poco probabile. Per questo, a mio parere, si può già parlare di una Lazio Sarri dipendente».

Le parole di Ascari mettono in luce una realtà preoccupante per i tifosi laziali. L’impossibilità di operare sul mercato per via del blocco dell’indice di liquidità costringe la dirigenza a una strategia ben precisa: puntare tutto sulla valorizzazione della rosa attuale. In questo scenario, la figura di Maurizio Sarri diventa assolutamente centrale. La sua capacità di motivare i giocatori, di trovare nuove soluzioni tattiche e di far esprimere al meglio elementi che magari hanno avuto un rendimento altalenante nella scorsa stagione sarà fondamentale.

L’opzione di una ricapitalizzazione da parte del presidente Claudio Lotito, che potrebbe sbloccare fondi e permettere investimenti, è stata definita da Ascari come “poco probabile” al momento, chiudendo di fatto la porta a interventi esterni che possano risolvere la situazione. Questo rafforza l’idea che la prossima stagione della Lazio sarà intrinsecamente legata alle intuizioni e al lavoro del tecnico toscano, rendendo il club, di fatto, “Sarri-dipendente”.

