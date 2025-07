Presentazione ufficiale Sarri: annunciate data e ora della conferenza stampa

Presentazione ufficiale Sarri: data e ora della conferenza stampa. Ecco dove si potrà seguire live l’evento con il tecnico

L’attesa è finita, il “Sarrismo” sta per iniziare ufficialmente la sua nuova era nella Capitale. La S.S. Lazio si prepara a dare il via alla stagione sportiva 2025/2026 con l’evento più atteso dai suoi tifosi: la presentazione ufficiale del nuovo tecnico, Maurizio Sarri. Dopo settimane di indiscrezioni e aspettative seguite alla sua nomina, il club biancoceleste ha fissato la data e l’ora per le prime parole del “Comandante” da allenatore della Lazio, un momento che segnerà simbolicamente l’inizio del nuovo corso.

L’appuntamento è di quelli cerchiati in rosso sul calendario di ogni appassionato. Giovedì 10 luglio, tutti gli occhi del mondo Lazio saranno puntati sugli studi televisivi del Training Center di Formello per ascoltare la visione, gli obiettivi e la filosofia di gioco che Sarri intende portare a Roma. Ci si attende che il tecnico toscano tocchi i temi più caldi: dalle strategie del calciomercato Lazio, con le possibili richieste alla società per plasmare la rosa a sua immagine, fino agli obiettivi per il campionato di Serie A e per le coppe. Sarà l’occasione per capire come intende adattare il suo celebre 4-3-3 agli uomini a sua disposizione e quali saranno i pilastri della sua nuova squadra.

La società ha scelto una modalità di presentazione moderna e controllata, in linea con le nuove strategie di comunicazione, trasmettendo l’evento in diretta esclusiva sui canali ufficiali per raggiungere direttamente i propri tifosi, che potranno così sentire le prime parole del loro nuovo allenatore senza filtri. Di seguito, il comunicato ufficiale diramato dalla S.S. Lazio con tutti i dettagli dell’evento.

COMUNICATO UFFICIALE S.S. LAZIO

La S.S. Lazio comunica che giovedì 10 luglio 2025, alle ore 18:00, si terrà la presentazione ufficiale del tecnico Maurizio Sarri, in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva.

L’evento si svolgerà presso gli studi televisivi del Training Center S.S. Lazio e sarà trasmesso in diretta esclusiva sulla piattaforma ufficiale sul sito www.sslazio.it e sulla frequenza radiofonica di Lazio Style Radio 89.3 FM.

L’evento non sarà aperto al pubblico né alla stampa in presenza.

Modalità per tutti i media: è possibile inviare una domanda per testata, indicando nome e cognome del giornalista.

Le domande saranno lette in studio nel corso della diretta.

Termine ultimo per l’invio: mercoledì 9 luglio alle ore 19:00 all’indirizzo email direzione.comunicazione@sslazio.it.