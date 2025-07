Calciomercato Lazio, la situazione: no agli svincolati e priorità alle cessioni! Ecco tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Lazio, la situazione in casa biancoceleste: no agli svincolati e priorità alle cessioni! Ecco le ultimissime

La Lazio è al lavoro per snellire la rosa in vista della stagione 2025/26, con l’obiettivo di piazzare gli esuberi e alleggerire il monte ingaggi. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il club biancoceleste ha avviato una serie di operazioni in uscita, soprattutto tra i giovani del vivaio.

Giovani in partenza da Formello

Tra i talenti in procinto di lasciare Formello ci sono:

Fabio Milani , terzino sinistro classe 2003, e Valerio Crespi , attaccante promettente del 2004, entrambi destinati all’Avellino in Serie B.

, terzino sinistro classe 2003, e , attaccante promettente del 2004, entrambi destinati all’Avellino in Serie B. Lorenzo Bordon , centrocampista centrale, si trasferirà al Südtirol.

, centrocampista centrale, si trasferirà al Südtirol. Romano Floriani Mussolini, difensore esterno classe 2003, è nel mirino della Cremonese e di alcuni club inglesi.

Anche Matteo Cancellieri, attaccante esterno classe 2002, è molto richiesto: Cagliari e Genoa hanno manifestato interesse, segno di un buon mercato per i giovani biancocelesti.

Difensori esperti da piazzare

La dirigenza sta valutando anche la cessione di alcuni profili più esperti in difesa. In particolare:

Per il ruolo di esterno, si cerca una sistemazione per Manuel Lazzari , laterale veloce e offensivo, o per Luís Maximiano Tavares , più difensivo. Il tecnico Marco Baroni , nuovo allenatore della Lazio, sembra preferire Elseid Hysaj , terzino albanese di esperienza.

, laterale veloce e offensivo, o per , più difensivo. Il tecnico , nuovo allenatore della Lazio, sembra preferire , terzino albanese di esperienza. Al centro della difesa, il ballottaggio è tra Duje Ćaleta-Car (Gigot) e Patric Gabarrón, difensore spagnolo già noto al tecnico. Baroni vorrebbe trattenere Patric, ma persistono dubbi sulla sua tenuta fisica.

Il nodo degli ingaggi pesanti

Il vero ostacolo resta rappresentato dai cosiddetti “fardelli” economici:

Dimitrije Kamenović (stipendio da 600mila euro),

(stipendio da 600mila euro), Toma Bašić (1,6 milioni),

(1,6 milioni), Mohamed Fares (1 milione).

Tutti e tre sono all’ultimo anno di contratto e pesano complessivamente per 3,2 milioni netti (6,4 milioni lordi). Al momento non ci sono acquirenti concreti, e la società sta valutando la rescissione consensuale, offrendo il 40-50% dello stipendio residuo, per liberare spazio nel bilancio e correggere investimenti rivelatisi fallimentari.

La Lazio è impegnata in un’opera di razionalizzazione della rosa, tra giovani in uscita e veterani da piazzare. Le prossime settimane saranno decisive per definire il nuovo assetto in vista della stagione 2025/26.