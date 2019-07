Calciomercato Lazio, il Besiktas cambia i piani: niente Durmisi si vira su Trauco

Calciomercato Lazio, il Besiktas avrebbe abbandonato l’idea Durmisi per Trauco del Flamengo

La Lazio lavora per quanto riguarda il mercato in uscita. Da piazzare tra i giocatori in partenza c’è Riza Durmisi: sul danese c’è stato fino ad ora l’interesse di due club: il Marsiglia e il Besiktas. Ad oggi però, come riporta calciomercato.com, pare che i turchi abbiano abbandonato la corsa.

Il club avrebbe infatti concluso un accordo per l’acquisto di Miguel Trauco del Flamengo. Se dovesse arrivare l’ufficialità escluderebbe l’acquisto del biancoceleste sul quale quindi rimarrebbe solo il club francese. La Lazio attende alla finestra per nuovi sviluppi, il calciomercato è ancora lungo.