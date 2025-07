Calciomercato Lazio: un club di Serie A su Belahyane! Il centrocampista biancoceleste però ha le idee chiare

Calciomercato Lazio: un club di Serie A ha messo gli occhi su Belahyane! Il centrocampista biancoceleste ha le idee chiare: i dettagli

Mentre le squadre di Serie A si godono la pausa estiva, dietro le quinte si lavora già in vista della prossima stagione. Il calciomercato è alle porte e tra le società più attive in fase di pianificazione c’è il Como, ambizioso club di Serie A, guidato da Cesc Fàbregas, ex centrocampista di Barcellona, Arsenal e Chelsea, oggi allenatore emergente con idee moderne e grande carisma.

Obiettivo Belahyane: il Como punta sul talento della Lazio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Como avrebbe messo nel mirino Reda Belahyane, giovane centrocampista della Lazio. Classe 2003, alto 173 cm, Belahyane è un mediano dinamico e grintoso, dotato di buona visione di gioco e grande intensità. Nonostante le poche apparizioni nella stagione appena conclusa, l’ex tecnico biancoceleste Marco Baroni ha sempre apprezzato la sua affidabilità e il suo spirito combattivo.

Il profilo del franco-marocchino ricorda quello di altri centrocampisti amati da Maurizio Sarri, come Maxime Lopez, Vitinha e Lucas Torreira: giocatori brevilinei, tecnici e con una forte personalità. Sarri, noto per il suo calcio organizzato e verticale, potrebbe trovare in Belahyane un elemento utile per il futuro della Lazio, soprattutto in un momento in cui il club capitolino è chiamato a rinnovare il proprio centrocampo.

Il blocco del mercato e le prospettive in casa Lazio

Tuttavia, la situazione è complicata dal blocco del calciomercato che attualmente limita le operazioni in entrata e in uscita per la Lazio. Questo scenario potrebbe favorire la permanenza di Belahyane a Formello, offrendogli maggiori opportunità per mettersi in mostra e guadagnarsi spazio nella rosa biancoceleste.

Como in attesa, ma l’interesse resta vivo

Il Como, dal canto suo, resta alla finestra. Il club lariano è alla ricerca di profili giovani e motivati per affrontare al meglio il ritorno nella massima serie, e Belahyane rappresenta un’opzione concreta. La trattativa, però, potrebbe entrare nel vivo solo nelle prossime settimane, quando la situazione regolamentare della Lazio sarà più chiara.