Lite spogliatoio Lazio-Roma: ecco quali potrebbero essere i provvedimenti

Il post derby tra Lazio e Roma ha lasciato sicuramente degli strascichi: ecco quali potrebbero essere i provvedimenti

Il derby tra Lazio e Roma ha lasciato inevitabilmente degli strascichi, soprattutto per la lite post-partita scoppiata nello spogliatoio.

Come riferito da Repubblica, pare invece che il giudice sportivo non abbia disposto sanzioni per la colluttazione sfiorata nel tunnel. Eppure ai delegati della procura federale — potrebbero aprire un’indagine – non è sfuggita la lite collettiva che ha incendiato il dopo partita, aperta dallo scontro tra Mancini, tutto nudo, e Romagnoli, in cui sono rimasti coinvolti anche Sarri, il dg romanista Pinto, Mourinho e Lotito.