Condividi via email

Castellanos, allarme infortunio già rientrato? Le ultimissime sulle condizioni dell’attaccante della Lazio, fermatosi in allenamento

Un sospiro di sollievo a Formello e per tutti i tifosi della Lazio. L’allarme per le condizioni di Taty Castellanos, scattato dopo lo stop durante l’allenamento di due giorni fa, è ufficialmente rientrato. La paura, alimentata dal gesto di stizza dell’attaccante che aveva lanciato a terra il fratino, ha lasciato spazio all’ottimismo: l’argentino è già tornato a disposizione di Maurizio Sarri.

Infortunio Castellanos: solo un affaticamento, nessun problema serio

Il problema fisico che aveva destato preoccupazione era una fitta improvvisa ai flessori della coscia destra. Lo staff medico e il tecnico, d’intesa con il giocatore, avevano optato per uno stop puramente precauzionale per evitare qualsiasi rischio. Non si è trattato quindi di un infortunio muscolare serio, ma di un semplice affaticamento.

Dopo una mattinata di riposo e terapie, Castellanos si è presentato regolarmente al centro sportivo “Fersini” nel pomeriggio, dimostrando grande voglia di tornare subito protagonista. La sua pronta guarigione è una notizia fondamentale per la Lazio, che considera l’attaccante un punto fermo del proprio reparto offensivo.

Subito in campo con Sarri: Castellanos protagonista in allenamento

Il rientro del “Taty” non è stato graduale. Dopo un breve lavoro differenziato iniziale, svolto regolarmente con scarpini e pallone, Maurizio Sarri lo ha immediatamente aggregato al resto del gruppo per la parte tattica della seduta.

Castellanos ha partecipato attivamente alla partitella a campo ridotto e si è dimostrato pienamente recuperato, prendendo parte anche alle esercitazioni sui calci piazzati, sia punizioni che angoli. Da Formello arrivano dunque ampie rassicurazioni: il “Comandante” può contare sul suo centravanti, pronto a lottare per una maglia da titolare nel nuovo attacco biancoceleste. L’allarme è definitivamente alle spalle.