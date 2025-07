Calciomercato Lazio, quella squadra molla Castellanos. La permanenza è sempre più vicina. Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, niente Flamengo per Castellanos: il club lo considera incedibile. Il punto

Nel pieno del Calciomercato Lazio, arriva una netta presa di posizione da parte della società biancoceleste: Taty Castellanos non si muove. Le recenti indiscrezioni che lo accostavano al Flamengo sono state prontamente smentite dal club, che ha ribadito la volontà di trattenere l’attaccante argentino anche per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio non ha alcuna intenzione di aprire trattative per la cessione di Castellanos. Il centravanti, arrivato lo scorso anno dal Girona, è considerato un elemento importante nello scacchiere tecnico di Maurizio Sarri e, in un momento di mercato particolarmente statico, viene ritenuto incedibile.

Il Calciomercato Lazio è infatti caratterizzato da una certa prudenza, dettata dalla necessità di cedere alcuni esuberi prima di poter intervenire con nuovi acquisti. In questo contesto, perdere un titolare o una pedina di prima fascia come Castellanos rappresenterebbe un colpo molto pesante, non solo a livello tecnico, ma anche sul piano della programmazione.

Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno lasciato intendere che solo un’offerta definita “indecente” potrebbe far vacillare la posizione del club. Tuttavia, anche in quel caso, la valutazione sarebbe complessa e passerebbe dal parere diretto dell’allenatore. Sarri, dal canto suo, ha sempre espresso apprezzamento per l’impegno e la duttilità dell’argentino, ritenuto utile sia da titolare che a partita in corso.

Nel frattempo, il giocatore è stato fermato da un lieve problema fisico durante l’allenamento di ieri a Formello. Lo staff medico monitora la situazione, ma al momento non si registrano particolari allarmi. I prossimi giorni serviranno a chiarire l’entità del fastidio e i tempi di recupero, ma la Lazio resta fiduciosa sul rientro in tempi brevi.

In conclusione, il nome di Castellanos continuerà a circolare nelle cronache del Calciomercato Lazio, ma la posizione del club è chiara: il giocatore resta a disposizione di Sarri, salvo offerte clamorose. E con una stagione fitta di impegni alle porte, blindare elementi già integrati nella rosa appare oggi una priorità per costruire un progetto competitivo.