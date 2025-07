Calciomercato Lazio, come sta proseguendo la cessione degli esuberi. Ecco il racconto dettagliato - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, cessioni strategiche per rientrare nei parametri e preparare il mercato di gennaio. La situazione

Il Calciomercato Lazio entra in una fase delicata ma fondamentale per il futuro prossimo del club. La priorità, al momento, non è tanto l’acquisto di nuovi rinforzi, quanto la necessità di fare cassa e liberarsi degli esuberi presenti in rosa. La società biancoceleste è infatti al lavoro per chiudere una serie di operazioni in uscita, indispensabili per rispettare i parametri finanziari imposti dalla Lega e tornare attiva in vista della finestra invernale.

Le prime cessioni hanno già dato segnali incoraggianti. In particolare, quella di Loum Tchaouna, passato al Nizza per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, e quella di Niccolò Casale, ceduto per circa 6,8 milioni, hanno contribuito in modo significativo a migliorare i conti. Operazioni che, sommate ad altre potenziali uscite, potrebbero portare la Lazio a raggiungere un traguardo amministrativo molto importante.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il club capitolino punta a rientrare entro il 30 settembre nel parametro dello 0,8 dell’indice del costo del lavoro allargato. Si tratta di un indicatore economico-finanziario imposto dalla normativa FIGC, che tiene conto di stipendi, ammortamenti e spese accessorie legate al personale sportivo. Superare questo limite comporta forti limitazioni sul fronte degli acquisti, motivo per cui la dirigenza biancoceleste ha deciso di accelerare sul fronte cessioni.

Il Calciomercato Lazio di questa estate, dunque, è fortemente condizionato dalla necessità di equilibrio economico. Una volta centrato l’obiettivo del parametro 0,8, la società potrà tornare operativa già da gennaio, pronta a intervenire con più libertà per rinforzare l’organico, soprattutto se la prima parte di stagione confermerà eventuali lacune in rosa.

Le prossime settimane saranno cruciali per piazzare gli altri esuberi e massimizzare le entrate. Lavoro non semplice, ma necessario, se si vuole garantire continuità e competitività al progetto targato Gasperini. Il messaggio è chiaro: il Calciomercato Lazio non si costruisce solo con i grandi colpi in entrata, ma anche – e soprattutto – con una gestione oculata delle uscite.