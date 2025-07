Condividi via email

Sarri dimagrito preoccupa i tifosi Lazio: ma c’è un retroscena sullo stato di forma del tecnico biancoceleste. È più carico che mai

L’immagine di un Maurizio Sarri più magro al suo ritorno a Formello ha inizialmente destato qualche preoccupazione tra i tifosi della Lazio, ma la realtà racconta una storia ben diversa, una di determinazione e totale dedizione alla causa. Quella forma fisica, infatti, non è sintomo di problemi, ma il risultato di un lavoro personale intenso: negli ultimi mesi, durante il periodo a Castelfranco, il tecnico si è allenato ogni mattina tra palestra e piscina, perdendo peso e presentandosi al ritiro più carico che mai. Lo scrive Il Messaggero.

Il “Comandante” come salvatore in un’estate difficile

In un’estate complessa, segnata dal blocco del calciomercato e dal malcontento di una parte della tifoseria, Sarri è diventato l’unico, vero punto di riferimento. È a lui che si aggrappano i tifosi e la società stessa. Il suo entusiasmo e la sua voglia di non permettere che nulla intralci il lavoro sul campo hanno già avuto un primo, fondamentale effetto: curare i “mal di pancia” interni allo spogliatoio.

Molti giocatori, delusi dal finale della scorsa stagione, dall’assenza delle coppe europee e da rinnovi contrattuali che tardano ad arrivare, sembravano con le valigie in mano. L’energia del “Comandante” ha ricompattato il gruppo, trasformandolo nell’ultimo baluardo per valorizzare un organico che, salvo sorprese, resterà lo stesso dello scorso anno.

Al lavoro per rilanciare i “nuovi” e plasmare la squadra

L’impegno di Sarri è già visibile sul campo. Con 20 dei 31 giocatori convocati che già conosce bene, la sua missione ora è quella di rilanciare quegli elementi arrivati nella passata stagione che non hanno ancora convinto e non si sono pienamente integrati nei suoi meccanismi. Il lavoro è meticoloso, fatto di richiami costanti e di esercitazioni mirate per plasmare la rosa a sua disposizione. La sfida è grande, ma Sarri ha dimostrato di essere pronto a vincerla, caricandosi l’intera Lazio sulle spalle.