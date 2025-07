Sarri e il giallo malore: cosa è successo davvero a Formello. La ricostruzione dei fatti, solo uno spavento tra i tifosi per le condizioni del tecnico della Lazio

Momenti di apprensione in casa Lazio per le condizioni di salute di Maurizio Sarri. Il tecnico ha saltato la seduta di allenamento di ieri mattina per sottoporsi ad accertamenti medici presso la clinica Villa Mafalda di Roma, facendo scattare l’allarme tra i tifosi. Tuttavia, la società ha prontamente ridimensionato la situazione, parlando di controlli di routine già programmati. L’allarme è definitivamente rientrato nel pomeriggio, quando Sarri è tornato regolarmente al suo posto, a bordocampo, per dirigere la seduta pomeridiana a Formello.

La giornata è iniziata con un leggero malessere per l’allenatore, che ha spinto allo svolgimento di esami più approfonditi rispetto alla semplice idoneità sportiva. Secondo il club, le visite erano state preventivate per monitorare alcune difficoltà pregresse, risalenti anche a sei anni fa, tra cui problemi cardiaci e i postumi di una polmonite. A influire sulle condizioni del tecnico 66enne contribuiscono senza dubbio il caldo torrido di questi primi giorni di ritiro, la pressione della nuova stagione e le sue note abitudini da fumatore. Lo riporta il Messaggero.

Mentre il suo vice, Giovanni Ianni, guidava la squadra in mattinata, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha raggiunto Sarri in clinica alle 15:00 per riportarlo al centro sportivo. Pur potendo proseguire con altri esami, Sarri ha preferito non perdersi il lavoro sul campo. Alle 18:05, con la consueta determinazione, era già a guidare la sesta seduta della preparazione estiva, un segnale di resilienza che ha rassicurato tutto l’ambiente biancoceleste. Il “Comandante” è tornato alla guida della sua squadra.