Leiva, possibile ritorno al Gremio? Douglas Costa: «Potrei parlargli...»

Il futuro di Leiva è ancora tutto da discutere e da chiarire. E intanto c’è chi sogna un suo possibile ritorno al Gremio

Lucas Leiva è uno di quei giocatori il cui futuro, soprattutto con il cambio di allenatore, va discusso e va chiarito. Il brasiliano ha ancora un anno di contratto e Sarri potrebbe puntare ancora su di lui.

Possibile però per l’ex Liverpool anche un ritorno in patria, più precisamente al Gremio, dove è cresciuto. A sponsorizzare questo è in primis il suo connazionale Douglas Costa. «Posso parlargli, spero che un giorno torni al Gremio», questa la promessa fatta dall’ex Juventus nell’intervento ai microfoni Radio Grenal.