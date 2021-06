Leiva, futuro in bilico: permanenza o addio? Le ultime in casa Lazio

Quale sarà il futuro di Lucas Leiva? Permanenza o addio? Le ultime in casa Lazio sul centrocampista biancoceleste

Il futuro di Lucas Leiva è una delle incognite in casa Lazio. Il giocatore brasiliano è in bilico: potrebbe rimanere o andar via. Si capirà di più nelle prossime settimane, quando incontrerà Sarri nel ritiro di Auronzo. Sarà proprio il tecnico, una volta visto sul campo il brasiliano, a decidere il suo futuro.

Come per lui, attenzione particolare anche a Escalante e Cataldi: Sarri vuole capire se siano o meno funzionali al suo gioco, come rivela il Corriere dello Sport. La volontà del brasiliano, comunque, è chiara: vuole convincere il tecnico e rimanere ancora nella Capitale.