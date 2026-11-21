Diogo Leite, difensore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 12° giornata contro il Lecce di Di Francesco

Diogo Leite, difensore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 12° giornata di Serie A 2026-2027 contro Lecce di Di Francesco. Le sue parole rilasciate per DAZN:

AMBIENTAMENTO – «Mi sento molto a mio agio, sin dall’inizio tutti mi hanno aiutato ad adattarmi il più in fretta posisbile, e ci sto provando anche per imparare l’Italiano. In generale mi sento bene e mi sento sempre piu a mio agio ogni giorno che passa, questo grazie alle persone che ho intorno che mi aiutano qui alla Lazio».

LINGUA – «Sì, sto studiando italiano e spero che in un paio di mesi o settimane riesca a parlare fluentemente.».

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