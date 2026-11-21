Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce , ha parlato nel pre partita del match della 12° giornata contro la Lazio di Gattuso

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato nel pre partita del match valido per la 12° giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio di Gattuso . Le sue parole rilasciate per DAZN:

SOSTA NAZIONALI– «Credo che un po’ tutti abbiano fatto questo in base alla disponibilità dei giocatori durante la sosta io ne ho avuti abbastanza anche se alcuni sono entrati tardi dalla nazionale, abbiamo recuperato qualcuno come Monteiro anche se parte dalla panchina, è una risorsa importante perché non abbiamo esterni di ruolo da far entrare a gara in corso, abbiamo messo dentro Berisha anche se non è al meglio della condizione ma sono contento, perché questa cosa riesce ad alzare il livello in vista di queste gare.».

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