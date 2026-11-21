Lazio Lecce: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Segui il match con noi!
La Lazio e il Lecce si sfidano oggi a partire dalle ore 15:00 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova. La squadra allenata dal tecnico Gennaro Gattuso affronta quella di Eusebio Di Francesco per la sfida valida per la 12a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei biancocelesti!
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Lazio Lecce 0-0: sintesi e moviola
Aggiornamenti dalle ore 15:00
Migliore in campo Lazio – a fine primo tempo
Lazio Lecce 0-0: risultato e tabellino
Reti:
Lazio: in attesa delle formazioni ufficiali
Lecce: in attesa delle formazioni ufficiali
In attesa delle formazioni ufficiali
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: MARCENARO
1° ASSISTENTE: BIFFI
2° ASSISTENTE: REGATTIERI
QUARTO UOMO: COLLU
VAR: MAGGIONI
AVAR: GHERSINI
Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso