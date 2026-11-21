Amar Fatah, attaccante del Lecce, ha parlato nel pre partita del match della 12° giornata contro la Lazio di Gattuso

Amar Fatah, attaccante del Lecce, ha parlato nel pre partita del match valido per la 12° giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio di Gattuso . Le sue parole rilasciate per DAZN:

MIGLIORARE – «Abbiamo creato parecchio, ma alla fine bisogna migliorare sul cercare e trovarci tra compagni in campo, migliorare sulla connessione che abbiamo giocando e i gol arriverando, ci proviamo in allenamento, e i passi avanti arriveranno.».

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