Lecce, Rossettini: «Con coraggio vogliamo fare punti contro una squadra fortissima»

Lecce, il difensore dei pugliesi presenta la gara contro la Lazio in programma domenica all’Olimpico alle ore 15:00

Il Lecce è pronto ad affrontare la Lazio nel match in programma domenica valido per la dodicesima giornata di Serie A. Il difensore dei giallorossi Rossettini ha così commentato ai microfoni del canale ufficiale del club.

«Dovremo affrontare quest’impegno come abbiamo fatto nelle ultime gare, con coraggio e voglia di prendere punti su un campo difficile e contro una squadra fortissima. L’unica ricetta è quella di fare una gara di sacrificio tutti e undici, cercare di concedere il meno possibile prestando la massima attenzione. Delle gare con la Lazio ricordo con piacere quella di due anni fa con il Genoa, quando riuscimmo a ottenere i tre punti e spero che questo possa essere di buon auspicio».

«Grande seguito dei nostri tifosi a Roma? Per noi sono fondamentali, domenica scorsa il rammarico più grosso per il pareggio con il Sassuolo è stato quello di non essere riusciti a regalare quella vittoria che ancora manca al Via del Mare. Il loro entusiasmo per noi rappresenta un’arma in più».