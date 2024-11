Lazzari a Dazn: «Quest’anno c’è qualcosa di particolare, siamo un grande gruppo. Del mister dico una cosa»

Manuel Lazzari, esterno biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Lazio Bologna: le dichiarazioni del giocatore

SENSO DI APPARTENENZA – «Quest’anno c’è qualcosa di particolare. Bravissimo il mister a coinvolgere tutti, andiamo a mille all’ora in ogni allenamento e poi si vede. Siamo un grande gruppo, siamo orgogliosi di essere partiti così bene e speriamo di proseguire».

PIEDI PER TERRA – «Fa piacere essere lassù ma è lunga in Italia e in Europa. Voliamo bassi, rimaniamo concentrati su cosa dobbiamo fare e andiamo avanti così».