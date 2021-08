Lazzari nel mirino dell’Atalanta: la Dea cerca il sostituto di Hateboer

L’Atalanta avrebbe messo gli occhi su Manuel Lazzari per sostituire l’infortunato Hateboer: i dettagli della possibile operazioni

Nuova incredibile voce di mercato per la Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, l’Atalanta avrebbe messo gli occhi su Manuel Lazzari per la fascia destra. La Dea ha perso nei giorni scorsi Hateboer per infortunio e ha cominciato a guardarsi in giro per sostituirlo: l’esterno biancoceleste, un po’ in difficoltà nella difesa a quattro di Sarri, potrebbe essere perfetto nel 3-5-2 di Gasperini.

Per la Lazio, inoltre, questa possibile operazione potrebbe significare un’apertura forte per il mercato. Infatti, il club chiede minimo 25 milioni di euro per il giocatore e, in questo modo, potrebbe sbloccarsi il famigerato indice di liquidità che sta tenendo in scacco la Prima Squadra della Capitale.