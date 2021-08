Inter, tramonta l’idea Lazzari. I nerazzurri chiudono per Dumfries

Calciomercato Inter: i nerazzurri hanno chiuso il colpo Dumfries. L’esterno olandese è atteso già in serata a Milano. Tramonta Lazzari

Secondo acquisto in poche ore per l’Inter: dopo Edin Dzeko arriva anche Denzel Dumfries. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per l’esterno destro del Psv il club nerazzurro ha definito tutto: arriverà per 12,5 milioni più bonus che nella notte ha accettato l’offerta.

Inzaghi sperava di averlo a disposizione lunedì, ma avrà una bella sorpresa visto che il calciatore è atteso in città già stasera. La Gazzetta dello Sport spiega che l’accordo è stato raggiunto sulla base di 12,5 milioni più 2,5 di bonus.