Manuel Lazzari è stato uno dei protagonisti del derby della Capitale: che numeri dell’esterno in Lazio-Roma

Lazzari si è preso la scena in Lazio-Roma. Un assist per Luis Alberto ma non solo: anche i numeri danno ragione all’esterno biancoceleste, autore di una grande gara.

53 tocchi di palla, 27 passaggi, 2 cross, 4 dribbling, 2 intercetti, 11.163 chilometri percorsi e uno sprint di 33.99 chilometri orari. L’ex Spal è stato fondamentale nella vittoria del derby contro i giallorossi.