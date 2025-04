Lazio, i biancocelesti si affidano a Zaccagni per il finale di stagione: è l’arma in più di Baroni, i numeri

Condividi via email

In casa Lazio si sta preparando la sfida odierna contro l’Atalanta, con Baroni che si affiderà a Mattia Zaccagni per questo finale

E’ quasi tutto pronto per la super sfida odierna tra Atalanta e Lazio, con le due squadre che vanno alla ricerca di una vittoria che manca da diverse giornate in campionato.

I biancocelesti si affideranno maggiormente a Mattia Zaccagni, che come analizzato dal Corriere dello Sport, sta vivendo un 2025 agli stessi livelli di alcuni dei migliori bomber di Serie A, come Retegui o Lukaku, giusto per fare un esempio. Fino a questo momento infatti, Zaccagni ha collezionato 3 reti e 4 assist, diventando il punto di riferimento della Lazio.