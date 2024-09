Lazio Women, Piemonte: «Sarà un anno IMPORTANTE in cui giocheremo partite difficili e decisive» – FOTO

Lazio Women, la calciatrice biancoceleste commenta il suo arrivo nella squadra di Grassadonia anche alla luce del derby

L’esordio è stato con il botto visto che è avvenuto nel derby, ma Martina Piemonte è pronta per la nuova sfida con la Lazio Women. La calciatrice biancoceleste commenta sui social il suo debutto biancoceleste con queste parole

POST – È stato tutto così veloce, da Liverpool a Roma. Non ho avuto neanche modo di realizzare, ero in una bolla, sballottolata da 16 a 40 gradi di Roma, in un vortice di emozioni. Non vedevo l’ora di scendere in campo con la mia squadra e le mie nuove compagne di squadra… C’è stato pochissimo tempo per preparare la partita ma appena arrivata ho trovato un gruppo unito, motivato e di grandi lavoratrici. Tutte loro insieme mi hanno trasmesso sin da subito un’energia incredibile, che poi abbiamo dimostrato in campo

Sono orgogliosa di essere arrivata qui, sarà un anno importante, un anno di lavoro sodo, dove giocheremo ogni partita come se fosse l’ultima, ogni allenamento da affrontare con entusiasmo e fame! È un processo di crescita che affronteremo motivate, a testa bassa e lavorando più che mai. Voglio ringraziare i tifosi per il sostegno di venerdì sera, siete stati fantastici in un ambiente stupendo che mi ha fatta sentire subito a casa. Avremmo bisogno di tutti voi quest’anno, per poter raggiungere insieme gli obiettivi che la Lazio merita. L’importanza e l’attenzione sul progetto femminile della società, merita la giusta ricompensa in campo e fuori dal campo. Abbiamo il fuoco dentro e ve lo dimostreremo